Mail.Ru Group собирается запустить новый мессенджер. У нее уже есть TamTam и ICQ

Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер MyTeam, предназначенный для компаний, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

Новый мессенджер, рассказали в Mail.Ru Group, в частности, позволит создавать групповые чаты и назначать администраторов; совершать аудио- и видеозвонки, в том числе в групповом режиме, и обмениваться файлами любых типов.

Базовая версия MyTeam будет доступна бесплатно, за расширенную версию придется платить (размер платы пока не называется). Кроме того, создана специальная версия для очень крупных компаний, позволяющая развернуть всю инфраструктуру на внутренних серверах клиента.

Предложение внедрить мессенджер, рассказал представитель Mail.Ru Group, уже сделано десяти крупнейшим корпоративных клиентам интернет-компании. Сколько из них согласилось, он не уточнил.

У Mail.Ru Group уже есть мессенджеры TamTam и ICQ. Мессенджер TamTam был запущен в мае 2017 года. Особое внимание к нему было привлечено в апреле 2018 года — тогда на фоне решения о блокировке Telegram в России была развернута масштабная рекламная кампания TamTam. По состоянию на август, у TamTam было более 5 миллионов скачиваний в Google Play (у Telegram — более 100 миллионов).

Кроме того, Mail.Ru Group владеет ICQ. Мессенджер, созданный в середине 1990-х годов, Mail.Ru Group приобрела в 2010 году. У интернет-компании также есть мессенджер «Агент@Mail.ru».