Депутат Госдумы от ЛДПР предложил сажать чиновников за оскорбление россиян

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предложил установить уголовную ответственность для чиновников, оскорбивших граждан.

Депутат предложил ввести в Уголовный кодекс новую статью «Оскорбление, совершенное должностным лицом». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, составит пять лет лишения свободы, если чиновник оскорбил человека, применив насилие или причинив тяжкие последствия.

Александр Старовойтов считает, что действующая статья КоАП об оскорблении «не является сдерживающим фактором для представителей власти», а случаи привлечения чиновников по этой статье единичны.

В пояснительной записке депутат привел несколько примеров, когда чиновники оскорбляли россиян. Например, в марте 2019 года сотрудник дочернего предприятия «Роскосмоса» Станислав Жарков в фейсбуке сравнил хрущевки со «скотобазой». В те же дни депутат Волгоградской облдумы от «Единой Россия» Гасан Набиев заявил, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши».

Правительство и Верховный суд не поддержали предложенный законопроект.

В апреле группа депутатов Госдумы от КПРФ внесли в парламент законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим оскорблять граждан. Парламентарии предложили штрафовать чиновников на 50-100 тысяч рублей. Законопроект пока не рассмотрен.