Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали тренерами сборной Китая по биатлону

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее супруг, норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален стали тренерами сборной Китая по биатлону. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

Домрачева и Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Бьорндален занял пост главного тренера мужской сборной Китая, а Домрачева будет тренировать женскую команду.

Дарья Домрачева — единственная среди женщин-биатлонисток четырехкратная олимпийская чемпионка. Она объявила о завершении спортивной карьеры летом 2018 года.

Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории. Он завоевал 13 олимпийских наград, в том числе восемь золотых медалей. Бьорндален закончил спортивную карьеру в апреле 2018-го.

Домрачева и Бьерндален поженились в июле 2016 года. Они воспитывают дочь.