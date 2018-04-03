Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на специально созванной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
Свое решение 44-летний спортсмен объяснил проблемами со здоровьем и желанием больше времени уделять семье.
Бьорндален также отметил, что завершившийся спортивный сезон прошел для него неудачно.
Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион. Кроме того, на Олимпиадах он в разные годы завоевал четыре серебряные и одну бронзовую награду. Бьорндалену также принадлежит рекорд по числу побед на этапах Кубка мира.
На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане Бьорндален не смог отобраться. Он присутствовал на Зимних играх как тренер сборной Белоруссии. Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.