Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры

ТАСС
09:50, 3 апреля 2018
Надежный источник

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на специально созванной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

Свое решение 44-летний спортсмен объяснил проблемами со здоровьем и желанием больше времени уделять семье.

Бьорндален также отметил, что завершившийся спортивный сезон прошел для него неудачно.

Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион. Кроме того, на Олимпиадах он в разные годы завоевал четыре серебряные и одну бронзовую награду. Бьорндалену также принадлежит рекорд по числу побед на этапах Кубка мира.
На Олимпиаду-2018 в Пхенчхане Бьорндален не смог отобраться. Он присутствовал на Зимних играх как тренер сборной Белоруссии. Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты