Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры

Бьорндален также отметил, что завершившийся спортивный сезон прошел для него неудачно.

Свое решение 44-летний спортсмен объяснил проблемами со здоровьем и желанием больше времени уделять семье.

Уле-Эйнар Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион. Кроме того, на Олимпиадах он в разные годы завоевал четыре серебряные и одну бронзовую награду. Бьорндалену также принадлежит рекорд по числу побед на этапах Кубка мира.