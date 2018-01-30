Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера команды Белоруссии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, не попавший в состав сборной Норвегии на Олимпиаде 2018 года, поедет в Пхенчхан в составе тренерского штаба команды Белоруссии. Международный олимпийский комитет удовлетворил соответствующую заявку Белорусской федерации биатлона.

Бьорндален — муж белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский в интервью «Комсомольской правде» говорил, что норвежца пригласили в тренерский штаб, прежде всего, ради Домрачевой — «чтобы она чувствовала себя комфортно психологически».