«Аэроэкспресс» запустит автобусы в новый терминал Шереметьево

«Аэроэкспресс» запустит автобусный маршрут от московской станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

Автобус будет ходить по платной трассе М-11 без дополнительных остановок в пути. Планируется, что от «Ховрино» до терминала В пассажиры доедут за 20 минут. Стоимость проезда составит 150 рублей, интервал отправления автобуса — 15 минут.

Как сообщила «Ведомостям» гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева, автобусы от «Ховрино» до терминала В начнут ходить в октябре с 7:30 до 21:00. На линии будет семь автобусов на 108 мест каждый. Они будут окрашены в красный цвет, как и поезда «Аэроэкспресса».

Терминал В в аэропорту Шереметьево открыли в мае 2018 года.

Сейчас из Москвы до него можно добраться на муниципальных автобусах, которые ходят с остановками от станции метро «Речной вокзал», либо по подземному тоннелю от южного комплекса Шереметьево (терминалы D, E и F), куда приезжают поезда «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала.

Железная дорога к терминалу В аэропорта Шереметьево откроется в 2022 году.