В Шереметьево открыли новый терминал и запустили подземный поезд

В московском международном аэропорту Шереметьево началась коммерческая эксплуатация нового пассажирского терминала В, предназначенного для обслуживания внутрироссийских рейсов. Как сообщают «Ведомости», утром 3 мая из терминала был совершен первый полет — рейс «Аэрофлота» Москва-Саратов № 1360.

В течение месяца авиакомпания намерена перевести в новый терминал 46 оборотных рейсов федеральных направлений. В том числе из терминала В будут осуществляться рейсы в Воронеж, Ставрополь, Белгород, Пермь, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Архангельск, Нижнекамск, Оренбург и Сургут.

Для трансферных пассажиров также был построен межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель под взлетно-посадочными полосами, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей». Сообщение в нем осуществляется на автоматизированных поездах, которые отправляются каждые четыре минуты, рассказали в пресс-службе аэропорта.