В Улан-Удэ задержали 15 участников акции протеста. Росгвардейцы бросили в их автобус дымовую шашку

В Улан-Удэ задержали около 15 участников стихийного митинга, продолжающегося с 9 сентября.

Задержания были проведены около двух часов ночи по местному времени. Как сообщает «Новая газета», сотрудники Росгвардии бросили дымовую шашку в автобус, где ночуют протестующие, а затем начали жестко задерживать выбегающих оттуда людей.

В числе задержанных — депутат регионального парламента Баир Цыренов.

Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Сначала его участники требовали отпустить задержанных соратников «шамана-воина» из Якутска Александра Габышева. Позже к этому добавилось требование провести перевыборы мэра города.

Днем 11 сентября Цыренов был оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. Еще одного демонстранта, Дмитрия Баирова, арестовали на пять суток.