В Улан-Удэ проходит стихийный митинг. Протестующие потребовали перевыборов мэра

На центральной площади Улан-Удэ начался стихийный митинг, сообщают издания Babr24 и «Иркутск сегодня».

По информации Babr24, сначала участники митинга требовали освобождения задержанных сторонников Александра Габышева — жителя Якутска, который называет себя «шаманом-воином» и с марта идет пешком в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина».

Позднее к протестующим присоединились лидеры КПРФ в Бурятии — член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев и депутат парламента Бурятии Баир Цыренов. Участники акции начали критиковать политику властей республики и прошедшие накануне выборы мэра Улан-Удэ. Они потребовали повторных выборов.

Баир Цыренов заявил «Росбалту», что в митинге принимают участие около 150 человек. На площадь прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они призвали протестующих разойтись, но пока никого не задерживали, сообщает Babr24.

В единый день голосования 8 сентября в Улан-Удэ прошли выборы мэра города и депутатов городского совета. На выборах мэра Вячеслав Мархаев проиграл члену «Единой России» Игорю Шутенкову.

В августе Мархаев публично раскритиковал действия полиции при разгонах акций протеста в Москве. Сенатор, ранее бывший командиром бурятского ОМОНа, назвал действия полицейских «неправомерными и профессионально безграмотными».