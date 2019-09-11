В Эстонии россиянина осудили на пять лет по обвинению в шпионаже

В Эстонии гражданин России получил пять лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже, сообщает Postimees.

Россиянин, имя которого не называется (власти указывают только его инициалы — А.А.), был задержан в мае. Приговор ему был вынесен в конце августа, но официально о нем не сообщалось.

У россиянина также были конфискованы 1300 евро, полученные преступным путем.

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