Лучший сотрудник полиции безопасности Эстонии задержан за шпионаж в пользу России

В Эстонии задержан бывший сотрудник полиции безопасности (КаПо) Владимир Куликов по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Куликов был на пенсии с 2012 года. По мнению полиции безопасности, он был завербован уже после отставки, когда ездил в Россию.

Бывшему сотруднику КаПо грозит до 15 лет лишения свободы.

В 1995 году полиция безопасности признала Владимира Куликова лучшим сотрудником года. В 1998 году президент Эстонии лично вручил ему орден Орлиного креста.