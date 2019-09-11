Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата, участвовавшего в стихийном митинге в Улан-Удэ

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за участие в стихийной акции протеста в центре Улан-Удэ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Цыренова Сергея Федорова.

Стихийный митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября. Сначала его участники требовали отпустить задержанных соратников «шамана-воина» из Якутска Александра Габышева. Затем на митинг приехали лидеры КПРФ в Бурятии: депутат Народного хурала Баир Цыренов и член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев. После этого протестующие потребовали перевыборов мэра Улан-Удэ, которые прошли 8 сентября и на которых Мархаев проиграл.

Митинг продолжился 10 сентября. Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Цыренова, но протестующие его отбили. Депутат получил несколько ударов дубинкой. Позже Цыренов все же был задержан; при этом сотрудники силовых структур разбили стекла машины, где он забаррикадировался. Вместе с Цыреновым задержали еще нескольких участников митинга. Один из них попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На площади, где проходил митинг, заблокировали мобильную связь.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выложил в фейсбуке видеообращение, в котором призвал участников стихийного митинга в Улан-Удэ «с уважением относиться» к результатам выборов мэра города. Цыденов также высказал мнение, что действия полиции и Росгварии при разгоне акции были «сдержанными и профессиональными».