СК возбудил дело о доведении до самоубийства из-за гибели ученого в Ижевске. Он поджег себя на пикете за сохранение удмуртского языка

По факту гибели в Ижевске 79-летнего ученого Альберта Разина возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Удмуртии.

Разин погиб 10 сентября. Он поджег себя во время пикета за сохранение удмуртского языка у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске. Разин получил ожоги 90% поверхности тела. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Из-за смерти Разина сессию Госсовета Удмуртии, которая должна была открыться 10 сентября, перенесли на 24 сентября. Глава республики Александр Бречалов призвал не спекулировать на теме национальной политики Удмуртии в связи с гибелью ученого.

Альберт Разин был кандидатом философских наук, доцентом, заслуженным деятелем науки Удмуртии. В прошлом возглавлял Институт человека при Удмуртском государственном университете. Являлся участником удмуртского национального движения «Удмурт Кенеш» и клуба ученых «Тодосчи», активно выступал за сохранение удмуртского этноса и языка.