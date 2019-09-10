Житель Удмуртии поджег себя у здания Госсовета республики в Ижевске

У входа в здание Госсовета Удмуртии в Ижевске мужчина попытался устроить самосожжение.

Акцию протеста устроил Альберт Разин, который борется «за сохранение удмуртского этноса». Об этом рассказал «Коммерсант-Удмуртия» человек, пришедший с Разиным на пикет к зданию Госсовета. Разин, по его словам, боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Фамилию собеседник издания называть не стал, сообщив лишь, что его зовут Петр.

Альберт Разин родился в 1940 году. Он является заслуженным деятелем науки Удмуртии и возглавляет Институт человека при Удмуртском государственном университете.

И.о. министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак сообщил, что мужчина получил почти 100% ожог тела.

Следственное управление СК РФ по Удмуртии проводит проверку, сообщает ТАСС.

В связи с произошедшим сессия Госсовета Удмуртии, которая должна была открыться 10 сентября, перенесена на 24 сентября.