Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября

Мэрия Москвы отказала в согласовании протестных акций на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября.

Как сообщила заявитель митингов Эльвира Вихарева, мэрия сослалась на проведение на проспекте Сахарова других мероприятий и предложила перенести митинги в район Марьино на окраине Москвы.

Заявка на проведение митингов была подана 9 сентября. На следующий день стало известно, что проспект Сахарова впервые станет одним из мест проведения фестиваля «Круг света». До подачи заявки на митинги о планах мэрии устроить на Сахарова фестиваль не сообщалось.

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