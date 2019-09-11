Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября
Источник: Эльвира Вихаре
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Мэрия Москвы отказала в согласовании протестных акций на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября.
Как сообщила заявитель митингов Эльвира Вихарева, мэрия сослалась на проведение на проспекте Сахарова других мероприятий и предложила перенести митинги в район Марьино на окраине Москвы.
Заявка на проведение митингов была подана 9 сентября. На следующий день стало известно, что проспект Сахарова впервые станет одним из мест проведения фестиваля «Круг света». До подачи заявки на митинги о планах мэрии устроить на Сахарова фестиваль не сообщалось.