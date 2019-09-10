Мэрия Москвы впервые проведет фестиваль «Круг света» на проспекте Сахарова. Накануне оппозиция подала заявки на проведение там акций протеста

Фестиваль «Круг света», который ежегодно организуют власти Москвы, в этом году пройдет на девяти площадках, в том числе на проспекте Сахарова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фестиваль будет проходить с 20 по 24 сентября. О том, что проспект Сахарова станет одной из площадок, стало известно только 10 сентября, отмечает The Village со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Накануне, 9 сентября, в мэрию были поданы заявки на проведение 21 сентября на проспекте Сахарова митинга против насилия и политического преследования, а 22 сентября - шествия за освобождение политических узников.

В последние недели на проспекте Сахарова по выходным дням регулярно проходят мероприятия, организованные московской мэрией. Это позволяет властям не согласовывать на проспекте протестные митинги.

Летом 2019 года на Сахарова были согласованы две акции протеста. На одну из них пришли свыше 20 тысяч человек, на другую — почти 60 тысяч.

Фестиваль «Круг света» проходит с 2011 года. Проспект Сахарова ранее никогда не был задействован при его проведении.