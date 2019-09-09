В мэрию Москвы подали заявки на протестные акции 21 и 22 сентября

В мэрию Москвы поданы заявки на митинг против насилия и политического преследования 21 сентября и шествие за освобождение политических узников 22 сентября, сообщила «МБХ медиа» Эльвира Вихарева из «Партии перемен».

Заявки, рассказала она, поданы на митинг 21 сентября на проспекте Сахарова и на шествие 22 сентября от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Численность участников митинга — до 100 тысяч человек, шествия — до 10 тысяч человек.

Эльвира Вихарева была одной из заявителей митинга на Сахарова 10 августа, который власти Москвы согласовали. На митинг, по данным «Белого счетчика», пришли более 60 тысяч человек (около 20 тысяч, по данным МВД). После митинга на Сахарова с властями Москвы ни одну протестную акцию до настоящего времени согласовать не удавалось.