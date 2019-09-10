Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать сведения о своих сотрудниках

Росгвардия предложила обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, сохранять конфиденциальность сведений о сотрудниках ведомства и членах их семей.

Такое предложение служба направила в президентский Совет по правам человека, где разрабатывают памятку для журналистов, работающих на митингах.

Также Росгвардия среди прочего предложила, чтобы журналисты выполняли требования военнослужащих и сотрудников службы, а также носили опознавательные жилеты.

МВД России, в частности, предложило прописать в памятке запрет на провокации в отношении полицейских и напомнить журналистам об этических принципах.

В августе на фоне протестов в Москве сенатор и бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер».

В июле активисты запустили петицию, потребовав от МВД и Росгвардии, чтобы на форму их сотрудников крупным светлым шрифтом наносили личный номер. На момент написания этой заметки петицию подписали почти 190 тысяч человек.