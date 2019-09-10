Основатель «Царьграда» Константин Малофеев покинул «Справедливую Россию». Он вступил в нее полгода назад

Основатель телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев написал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия».

В комментарии РБК Малофеев заявил, что покидает партию, чтобы сосредоточиться на работе во Всемирном русском народном соборе.

Малофеев вступил в «Справедливую Россию» в марте 2019 года. Первоначально предполагалось, что он будет заместителем главы партии Сергея Миронова и станет одним из основных ее спонсоров. СМИ, в том числе «Медуза», впоследствии писали об идеологическом конфликте Малофеева и других влиятельных членов партии.

Малофеев стал широко известен из-за войны на юго-востоке Украины. Его неоднократно подозревали в причастности к финансированию непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Сам бизнесмен это отрицал.