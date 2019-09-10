Основатель «Царьграда» Константин Малофеев покинул «Справедливую Россию». Он вступил в нее полгода назад
Основатель телеканала «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев написал заявление о выходе из партии «Справедливая Россия».
В комментарии РБК Малофеев заявил, что покидает партию, чтобы сосредоточиться на работе во Всемирном русском народном соборе.
По его словам, решение выйти из партии было принято «не сейчас». «Но, чтобы не нанести ущерб „Справедливой России“, я дождался выборов и подал заявление сразу после подсчета голосов», — пояснил Малофеев.
Малофеев вступил в «Справедливую Россию» в марте 2019 года. Первоначально предполагалось, что он будет заместителем главы партии Сергея Миронова и станет одним из основных ее спонсоров. СМИ, в том числе «Медуза», впоследствии писали об идеологическом конфликте Малофеева и других влиятельных членов партии.
Малофеев стал широко известен из-за войны на юго-востоке Украины. Его неоднократно подозревали в причастности к финансированию непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Сам бизнесмен это отрицал.