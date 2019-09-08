В России началось голосование на выборах

В России 8 сентября, в единый день голосования, проходят выборы в 79 субъектах. Прямым голосованием предстоит избрать 16 глав регионов, включая губернатора Санкт-Петербурга. Также 8 сентября главу республики выберет парламент Ингушетии.

В 13 регионах пройдут выборы в законодательные собрания и областные думы, в том числе в Москве. На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали 0,4% избирателей. В трех округах Москвы, где проходит электронное голосование, на 8:45 проголосовали 15% избирателей, сообщил в твиттере глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

В Новосибирске, Улан-Удэ и Анадыре избирают мэров, а в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы.

Всего по итогам выборов 8 сентября должны быть замещены более 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.