«Роскосмос» объявил о задержании 17 человек, пытавшихся проникнуть в НИЦ РКП в Подмосковье. Они собирались фотографироваться на крыше

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) объявила о задержании пытавшихся несанкционированно проникнуть на территорию института.

7 сентября, сообщила пресс-служба «Роскосмоса», в состав которого входит НИЦ РКП, охрана задержала трех человек. «Выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети интернет», — говорится в сообщении корпорации.

Задержанные были переданы полиции, которая выяснила, что на территорию НИЦ РКП планировала проникнуть группа до 50 человек «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий». Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте института и по периметру были задержаны 14 человек.

Задержанные отправлены в ближайший отдел полиции, сообщила пресс-служба «Роскосмоса», не уточняя другие подробности произошедшего.

НИЦ РКП находится в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области. Предприятие, в числе прочего, занимается стендовыми испытаниями ракет-носителей и другого космического оборудования. На сайте института сообщается, что в НИЦ РКП работают около 2,5 тысячи человек, что делает предприятие одним из крупнейших работодателей Сергиево-Посадского района.