Общественный штаб по контролю за выборами в Мосгордуму объявил, что в интернет-голосовании приняли участие более 90% избирателей

В интернет-голосовании в Москве приняли участие более 92% зарегистрировавшихся избирателей, объявил Общественный штаб по контролю за выборами в Мосгордуму.

«Посмотрим, когда последний раз у нас принимало участие в выборах более 80%, кроме эпохи СССР. Такого не бывает в демократических странах. Это считается признаком тоталитарного режима. А тут демократический формат, потому что изменилась система. Это очень круто. За этим будущее», — цитирует штаб на своем сайте заявление главы Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

Система интернет-голосования, воспользоваться которой могут жители трех округов в Москве, утром 8 сентября работала со сбоями.

Сбой в электронном голосовании произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей. «В течение 15 минут заменили, после этого произошел второй сбой, пришлось остановить систему голосования на час исключить системы, из-за которых происходил сбой», — сообщил «МБХ медиа» член Общественной палаты, представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух.