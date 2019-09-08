На выборах в Мосгордуму в 19 округах из 45 лидируют кандидаты от системной оппозиции

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 из 45 избирательных округах на выборах в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные городской избирательной комиссии (МГИК).

После обработки более 20% протоколов в 12 округах побеждают кандидаты от КПРФ, в четырех — представители «Справедливой России», в трех — «Яблока».

В МГИК пояснили, что итоговая картина выборов «может поменяться».

На выборах в 2014 году от системной оппозиции в Мосгордуму прошли всего семь кандидатов — представители КПРФ, ЛДПР и «Родины». Остальные победители представляли «Единую Россию» и провластное объединение «Моя Москва».