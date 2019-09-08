Команда Навального объявила о возможных нарушениях на выборах в Петербурге и Пензе

Команда Навального заявила о возможных нарушениях в ходе голосования на выборах в Петербурге, Москве и Пензе.

В Петербурге, сообщает штаб Навального в этом городе, в муниципальном округе Морской могут подкупать избирателей — голос, отданный за нужного кандидата, оценивается в общей сложности в 2,5 тысячи рублей.

Также, отмечает штаб Навального в Петербурге, во Фрунзенском районе города зафиксировано подозрительно большое число желающих проголосовать на дому, к которым выезжают без наблюдателей.

Штаб Навального в Пензе опубликовал в своем твиттере фото автомобиля, на лобовом стекле которого закреплена табличка «Подвоз избирателей на участок».

Команда Навального в Волгограде заявила, что ее наблюдателю пытаются помешать работать на одном из участков.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 8 сентября заявила, что Центризбирком составит «доску антипочета», перечислив «пофамильно и по организациям» распространявших недостоверные сообщения о нарушениях на выборах. Если информация о нарушениях подтвердится, сообщает «Интерфакс», глава ЦИК пообещала благодарность источнику и появление уже на «доске почета».

8 сентября в России — единый день голосования. В 79 регионах страны проходят более 5 тысяч выборов разного уровня. В частности, в Петербурге избирают губернатора и муниципальных депутатов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.