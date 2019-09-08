Индия обнаружила свой луноход на поверхности Луны. При посадке с ним пропала связь

Индийская организация космических исследований (ISRO) установила местонахождения своего аппарата «Викрам», связь с которым была потеряна при высадке на Луну.

С аппаратом пытаются установить связь, сообщил глава ISR Кайласавадиву Сиван, подчеркнув, что «пока слишком рано делать какие-либо прогнозы».

Луноход «Викрам» должен был 7 сентября совершить посадку в районе Южного полюса Луны. Однако на финальном этапе снижения связь с луноходом была утеряна.

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