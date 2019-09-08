Фонд развития гражданского общества отказался публиковать данные экзит-полов по Москве

Фонд развития гражданского общества ( ) не будет публиковать данные опросов на выходе с избирательных участков на выборах в Мосгордуму.

«Мы получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков. По некоторым округам процент отказов превысил 70%. По остальным округам он находится на уровне 45-50%. Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным», — написал ФоРГО в своем телеграм-канале.

Предполагалось, что ФоРГО составит сводные экзит-полы на основе данных трех социологических служб — MAGRAM, Центра политических технологий и ВЦИОМ.

В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Данные экзит-полов, как правило, публикуются сразу же после закрытия участков.

В Мосгордуме 45 депутатов, их избирают по одномандатным округам. Регистрацию прошли 225 кандидатов. Многих независимых кандидатов не допустили до выборов, что спровоцировало массовые акции протеста в Москве.