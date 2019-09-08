Действующие врио глав регионов лидируют на всех губернаторских выборах

Во всех 16 субъектах РФ, где 8 сентября проходили выборы губернаторов, лидирующие позиции сохраняют действующие временно исполняющие обязанности глав регионов.

По данным «Интерфакса» и РИА Новости на 22:00 по московскому времени, на выборах лидируют:

в Астраханской области — Игорь Бабушкин (74,87% голосов после обработки 10% протоколов);

в Республике Алтай — Олег Хорохордин (60,46% голосов, обработано 31,2% протоколов)

в Башкирии — Радий Хабиров (86,84% голосов, 0,2% протоколов)

в Волгоградской области — Андрей Бочаров (65,64% голосов, 0,07% протоколов)

в Вологодской области — Олег Кувшинников (73% голосов, 0,3% протоколов)

в Забайкальском крае — Александр Осипов (80% голосов, 82% протоколов)

в Калмыкии — Бату Хасиков (88,8% голосов, 0,24% протоколов)

в Курганской области — Вадим Шурков (80,81% голосов, 32% протоколов)

в Курской области — Роман Старовойт (73,3% голосов, 0,9% протоколов)

в Липецкой области — Игорь Артамонов (64,5% голосов, 0,11% протоколов)

в Мурманской области — Андрей Чибис (61,6% голосов, 12,35% протоколов)

в Оренбургской области — Денис Паслер (65,14% голосов, 51,61% протоколов)

в Санкт-Петербурге — Александр Беглов (83,61% голосов, 0,1% протоколов)

в Сахалинской области — Валерий Лимаренко (61,4% голосов, 70,26% протоколов)

в Ставропольской области — Владимир Владимиров (79,84% голосов, 0,86% протоколов)

в Челябинской области — Алексей Текслер (70,7% голосов, 30,04% протоколов)