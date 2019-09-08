Действующие врио глав регионов лидируют на всех губернаторских выборах
Источник: Meduza
Во всех 16 субъектах РФ, где 8 сентября проходили выборы губернаторов, лидирующие позиции сохраняют действующие временно исполняющие обязанности глав регионов.
По данным «Интерфакса» и РИА Новости на 22:00 по московскому времени, на выборах лидируют:
- в Астраханской области — Игорь Бабушкин (74,87% голосов после обработки 10% протоколов);
- в Республике Алтай — Олег Хорохордин (60,46% голосов, обработано 31,2% протоколов)
- в Башкирии — Радий Хабиров (86,84% голосов, 0,2% протоколов)
- в Волгоградской области — Андрей Бочаров (65,64% голосов, 0,07% протоколов)
- в Вологодской области — Олег Кувшинников (73% голосов, 0,3% протоколов)
- в Забайкальском крае — Александр Осипов (80% голосов, 82% протоколов)
- в Калмыкии — Бату Хасиков (88,8% голосов, 0,24% протоколов)
- в Курганской области — Вадим Шурков (80,81% голосов, 32% протоколов)
- в Курской области — Роман Старовойт (73,3% голосов, 0,9% протоколов)
- в Липецкой области — Игорь Артамонов (64,5% голосов, 0,11% протоколов)
- в Мурманской области — Андрей Чибис (61,6% голосов, 12,35% протоколов)
- в Оренбургской области — Денис Паслер (65,14% голосов, 51,61% протоколов)
- в Санкт-Петербурге — Александр Беглов (83,61% голосов, 0,1% протоколов)
- в Сахалинской области — Валерий Лимаренко (61,4% голосов, 70,26% протоколов)
- в Ставропольской области — Владимир Владимиров (79,84% голосов, 0,86% протоколов)
- в Челябинской области — Алексей Текслер (70,7% голосов, 30,04% протоколов)