Депутат рассказал о людях на лошадях, обстрелявших автобус с наблюдателями в Туве. Полиция проводит проверку

На границе Тувы и Красноярского края обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, ехавшими на выборы депутатов Верховного Хурала республики. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров.

На место происшествия, сообщил Натаров, выехал исполняющий обязанности министра МВД Тувы и отряд быстрого реагирования.

«Сибирь.Реалии» сообщает со ссылкой на местные СМИ, что обстрелявшие автобус с наблюдателями были на лошадях, а их лица закрывали маски. Они стреляли по колесам.

В пресс-службе МВД по региону сообщили ТАСС, что проверяют сообщения об обстреле.

«[Пострадавших] нет. Группа, которая туда выехала, еще не вернулась. Будут искать гильзы», — заявили представители МВД. При ночном осмотре автобуса, добавили они, пулевых отверстий не обнаружено.

Сергей Натаров — депутат Госдумы от ЛДПР. Эта партия участвует в выборах в законодательный орган Тувы.

Тува — один из 13 российских регионов, где в единый день голосования избирают законодательные собрания. В Верховном Хурале 32 места, половину из них распределяется по партийным спискам.

Всего в России по итогам выборов 8 сентября должны быть замещены более 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.