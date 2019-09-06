Запущена тестовая веб-версия Apple Music

Компания Apple запустила веб-версию своего музыкального приложения Apple Music. Пока она работает в тестовом режиме.

Вид сервиса в браузерах не сильно, но отличается от приложения. По данным Bloomberg, таким же образом приложение Apple Music будет выглядеть в обновлениях для макбуков, которые станут доступны до конца 2019 года.

Раньше компания не создавала веб-версии для своих главных приложений, за исключением iCloud и iWork. Веб-версия для стримингового сервиса разрабатывается в рамках конкуренции со Spotify, указывает издание.

Ранее стало известно, что Apple в новой операционной системе MacOS 10.15 откажется от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения: «Подкасты», «ТВ» и «Музыка».