Apple разрешила слушать подкасты прямо на своем сайте

На сайте компании Apple появилась возможность слушать подкасты, опубликованные в iTunes, не открывая приложение. Ранее, находясь на странице подкаста, послушать его можно было, лишь открыв (и при необходимости сперва скачав) iTunes.

У отдельных выпусков подкастов теперь появились собственные страницы. Вот, к примеру, последний выпуск подкаста «Перемотка».

Вот прямые ссылки на все подкасты «Медузы»: «Перемотка», «Сперва роди», «Два по цене одного», «Текст недели» и «Книжный базар».

По неподтвержденным данным, в следующей версии операционной системы macOS Apple планирует разделить десктопную версию iTunes на три отдельных программы — «Музыка», TV и «Подкасты».