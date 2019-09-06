На протестных акциях в Москве задерживали журналистов. Генпрокуратура провела проверку и решила, что этого не было

МВД и Генпрокуратура не нашли нарушений в действиях сотрудников полиции, задерживавших журналистов на акциях 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом говорится в ответе замглавы МВД Александра Горового и замгенпрокурора Александра Буксмана на запрос президентского Совет по правам человека.

Так, по утверждению Генпрокуратуры «не задерживались, в территориальные отделы полиции не доставлялись» журналист РБК Владимир Дергачев, журналист «Ведомостей» Елена Вавина, корреспондент «Дождя» Владимир Роменский и журналист «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко. На самом деле всех их задерживали и помещали в автозаки (в частности, Роменского — в прямом эфире), но через некоторое время отпускали. МВД отчиталось, что указанные журналисты «не доставлялись» в отделы полиции, никак не комментируя их задержание.

В МВД также отрицают нанесение полицейскими ударов фотографу AP Александру Земляниченко и корреспонденту «РБК-ТВ» Елене Шевелевой.

Единственное нарушение, зафиксированное Генпрокуратурой — это задержание корреспондента Reuters Марии Цветковой. 27 июля ее доставили в отдел ОВД по Хорошевскому району, так как, по утверждению полиции, у нее не было «видимых отличительных знаков представителя средств массовой информации». В отделе ее продержали дольше положенных трех часов, в связи с чем прокурор вынес полиции представление об устранении нарушений.

А потом Цветковой пришла повестка из военкомата Журналистку Reuters Марию Цветкову вызвали в военкомат после митинга 27 июля. В повестке ее назвали мужским именем!