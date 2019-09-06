Мэрия Москвы выделила 260 миллионов рублей на видеофиксацию массовых акций с возможностью распознавания лиц

Мэрия Москвы провела конкурс по организации видеонаблюдения на массовых акциях, почти на 260 миллионов рублей получила компания «Ситроникс».

Как рассказал «Ведомостям» замглавы департамента информационных технологий Александр Горбатько, система создается с перспективой подключения распознавания лиц (хотя в тендере это и не прописано). Источник газеты, близкий к одному из разработчиков таких алгоритмов, посетовал, что сейчас распознавать лица в режиме реального времени трудно, так как недостаточно камер, чтобы рассмотреть всех людей.

В качестве примера собеседник издания привел возможную установку камер на рамках металлоискателей на входе на митинг. Это уже было сделано на акции 10 августа на проспекте Сахарова.