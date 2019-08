игры

Ну вылитый Брэд Питт! Компьютер распознал звезд в сотрудниках «Медузы». А вы сможете?

В интернете есть тысячи тестов на тему «Какая вы собака» или «Как вы будете выглядеть в 97 лет». Все они работают примерно одинаково: вы загружаете свою фотографию и через несколько секунд получаете результат, который высчитан неизвестно как. Сервис Which Celebrity Do You Look Like? появился три года назад, но сейчас снова стал популярен в твиттере. Возможно, потому, что он показывает поэтапное «превращение» человека на фотографии в известного актера или музыканта. Мы взяли фотографии сотрудников «Медузы», прогнали их через этот сервис, но оставили только самое начало «превращения»: сможете понять, какую же звезду разглядел в каждом из нас компьютер?

Пройти тест