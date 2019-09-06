ФБК нашел еще миллиард рублей у чиновницы, курирующей московские выборы

Семья первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной заработала более миллиарда рублей на несостоявшейся застройке Ходынского поля. Об этом говорится в новом расследовании ФБК.

Проект застройки Ходынского поля существовал с конца 1990-х годов; на его месте планировалось создать ландшафтный парк, музей авиации и космонавтики и построить жилые дома и школу. Официальным заказчиком стройки была принадлежащая департаменту городского имущества компания «Авиапарк».

Как выяснил ФБК, после того как Сергунина была назначена куратором проекта, компания «Авиапарк», оценивавшаяся в 4,3 миллиарда рублей, через цепочку посредников была передана кипрскому оффшору, которым на 33% владеет зять Сергуниной.

Впервые о том, что Сергунина зарабатывает миллиарды рублей, продавая городскую недвижимость фирмам, подконтрольным ее семье, Навальный рассказал в начале августа. По данным ФБК, путем продажи около десятка старинных особняков в центре Москвы Сергунина получила состояние в размере 6,5 миллиарда рублей.

На своем нынешнем посту Сергунина курирует в том числе проведение выборов в Мосгордуму. Из-за отказа избиркомов регистрировать на них независимых кандидатов в Москве начался политический кризис, сопровождаемый масштабными акциями протеста.