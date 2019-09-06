Два самолета Су-34 задели друг друга в воздухе. Пилотам удалось их посадить, но, возможно, им придется самим оплачивать ремонт

В Липецкой области в воздухе соприкоснулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Из-за потери визуального контакта один из самолетов ударил другой концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть они столкнулись еще раз.

Пилоты в результате происшествия не пострадали. Им удалось посадить оба истребителя; самолеты получили серьезные повреждения.

«Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени, возможно его восстановление на аэродроме базирования», — сказал источник ТАСС, отметив, что «летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб».

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