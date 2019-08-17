Минобороны подало иск на 45 миллионов рублей к двум военным за случайный запуск ракеты

Минобороны РФ подало в суд иск о взыскании более 45 миллионов рублей с двух военных, которые случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Об этом сообщает «Коммерсант», не указывая источник информации.

Военные Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили ракету класса «воздух-поверхность» 1 октября 2017 года, когда проверяли ее в ангаре на аэродроме у города Саки в Крыму.

При проверке ракеты на аппаратуре комплекса «Ока» на пиропатроны подали ток, из-за чего Х-29ТД снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила аппаратуру и еще одну ракету этого типа.

В итоге ракеты списали. Каждую из них оценили в 18,5 миллиона рублей, уничтоженный комплекс «Ока» и другое оборудование — в 9,5 миллиона рублей.

Крымский гарнизонный военный суд признал военных виновными в нарушении правил обращения с оружием. Суд с удержанием части их денежного довольствия в пользу государства.