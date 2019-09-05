В Подмосковье обрушилась заброшенная пятиэтажка. Есть пострадавшие

Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось в деревне Новая Шурма в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сообщает региональное МЧС. Здание обрушилось, когда его разбирали рабочие.

По словам очевидцев, под завалами могут находиться трое или четверо рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В МЧС сказали, что ищут людей под завалами. Mash пишет, что здание разбирали шестеро рабочих, но в момент обрушения там находились трое человек.

ГУ МЧС по Московской области

Рухнувшее здание расположено на территории бывшего детского лагеря «Солнышко».