В Лос-Анджелесе по делу о смерти рэпера Мака Миллера арестовали наркоторговца

Житель пригорода Лос-Анджелеса, 28-летний Камерон Джеймс Петтит арестован по обвинению в распространении наркотических веществ.

По данным министерства юстиции США, Петтит подозревается в том, что 5 сентября 2018 года продал запрещенные средства 26-летнему рэперу Маку Миллеру (настоящее имя - Малкольм Джеймс Маккормик), который два дня спустя умер от передозировки наркотиков. Посмертная медицинская экспертиза установила наличие в организме музыканта фентанила, кокаина и алкоголя.

Как установили следователи, через несколько часов после появления новостей о смерти рэпера Петтит отправил своему знакомому сообщение, что «скорее всего умрет в тюрьме». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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