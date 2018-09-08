Умер американский рэпер Мак Миллер
В США в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя — Малкольм Джеймс МакКормик). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников музыканта.
Тело рэпера нашли в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Официально о причинах его смерти не сообщалось. Как сообщает TMZ, исполнитель умер от передозировки наркотиками; по данным издания, у него долгое время была наркотическая зависимость.
В 2011 году первый студийный альбом Мака Миллера Blue Slide Park дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200; рэпер стал первым независимым исполнителем за 16 лет, которому удалось этого добиться. Последний альбом Мака Миллера Swimming вышел в августе 2018 года.
Клип Мака Миллера на песню «Donald Trump», выпущенный в 2011 году, собрал почти 150 миллионов просмотров на ютьюбе. Позже Мак Миллер подчеркивал, что не является сторонником политики Трампа.