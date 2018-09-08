Умер американский рэпер Мак Миллер

В США в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя — Малкольм Джеймс МакКормик). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников музыканта.

Тело рэпера нашли в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Официально о причинах его смерти не сообщалось. Как сообщает TMZ, исполнитель умер от передозировки наркотиками; по данным издания, у него долгое время была наркотическая зависимость.