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Умер американский рэпер Мак Миллер

Associated Press
07:06, 8 сентября 2018
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В США в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя — Малкольм Джеймс МакКормик). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников музыканта.

Тело рэпера нашли в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Официально о причинах его смерти не сообщалось. Как сообщает TMZ, исполнитель умер от передозировки наркотиками; по данным издания, у него долгое время была наркотическая зависимость.

Owen Sweeney / Invision / AP / Scanpix / LETA
В 2011 году первый студийный альбом Мака Миллера Blue Slide Park дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200; рэпер стал первым независимым исполнителем за 16 лет, которому удалось этого добиться. Последний альбом Мака Миллера Swimming вышел в августе 2018 года.
Клип Мака Миллера на песню «Donald Trump», выпущенный в 2011 году, собрал почти 150 миллионов просмотров на ютьюбе. Позже Мак Миллер подчеркивал, что не является сторонником политики Трампа.

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