Samsung наконец-то объявил о начале продаж Galaxy Fold с гибким экраном. Он должен был появиться в магазинах еще в апреле

Компания Samsung объявила даты начала продаж телефона с гибким экраном Galaxy Fold. В Южной Корее телефон можно будет купить 6 сентября. 18 сентября Galaxy Fold поступит в продажу во Франции, Германии и Сингапуре.

Samsung пока не сообщил, когда новый смартфон начнет продаваться на других рынках, в том числе в Великобритании и США. По некоторым данным, старт продаж в Соединенных Штатах назначен на 27 сентября, но компания это официально не подтвердила.

Первоначально продажи Galaxy Fold планировалось начать в апреле — компания даже начала оформлять предзаказы. Официально причины переноса начала продаж на неопределенный срок не назывались, однако такое решение было принято Samsung после того, как журналисты, тестировавшие новый телефон, пожаловались на поломки экрана.

Предполагалось, что первыми странами, где Galaxy Fold поступит в продажу, будут Южная Корея и США. На американском рынке Galaxy Fold должен был стоить от 1980 долларов.

На осень 2019 года также запланирован старт продаж другого телефона с гибким экраном — Huawei Mate X. Изначально его собирались выпустить на рынок в июне, однако из-за проблем с Galaxy Fold дату выхода перенесли на несколько месяцев.

Летом 2016 года были зафиксированы несколько случаев возгорания и взрывов новейшего на тот момент телефона Samsung — Galaxy Note 7. Корпорация объявила глобальный отзыв Galaxy Note 7, телефон был снят с производства. Позже было объявлено о производственном дефекте аккумуляторов.