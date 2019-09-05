«Ростелеком» позволит россиянам расплачиваться лицом. Пилотный проект стартует в конце осени

«Ростелеком» в октябре покажет прототип решения для оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам проекта. В рамках прототипа, который представят на форуме финансовых технологий Finopolis, можно будет купить кофе в кофемашине.

Распространять решение на рынок предполагается с конца осени. Чтобы начать платить по изображению лица, нужно будет связать банковскую карту с биометрическим образцом в приложении «Ростелекома» или банка.

Для операций до 1000 рублей будет достаточно простой идентификации по лицу, для платежей на большие суммы нужно будет дополнительно ввести проверочный код.

С 2018 года в России работает Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком». Россияне могут один раз загрузить в систему свою биометрию, а потом получать дистанционные услуги. За первый год работы системы ей воспользовались 20 тысяч человек.

Технологию оплаты товаров по лицу и отпечатку пальца также тестирует «Сбербанк».