Сбербанк позволит оплачивать покупки отпечатком пальца и лицом

Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных.

Как следует из обновленных условий проведения расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка в формате .pdf), для клиентов появляется возможность оплаты отпечатком пальца или изображением лица. На эти нововведения обратила внимание газета «Ведомости».

Для идентификации с помощью биометрии клиенту сначала нужно пройти регистрацию в магазинах, где есть соответствующее оборудование. Для этого достаточно вставить карту Сбербанка в ридер биотерминала, придумать пароль для подтверждения операций и отсканировать отпечаток пальца или изображение лица.

Впервые эксперимент по оплате покупок по отпечатку пальца Сбербанк запустил совместно с «Азбукой вкуса» еще в конце 2016 года. Осенью 2018 года банк запустил собственную систему сбора биометрии.