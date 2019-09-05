Российский биолог нашел добровольцев для редактирования генома

Российский молекулярный биолог Денис Ребриков нашел добровольцев для участия в эксперименте по редактированию генома. Ими стала семейная пара с наследственной глухотой, вызванной мутацией в гене GJB2. Об этом Ребриков сообщил научно-популярному изданию N+1.

По словам биолога, у обоих потенциальных участников эксперимента имеется одинаковая мутация, затрагивающая обе копии гена GJB2 в геноме. Первый ребенок семейной пары поэтому также является глухим. «Они вызвались быть такими добровольцами, попробовать сделать второго — слышащего. Они зашли [в эксперимент] сейчас для того, чтобы мы на них проверили, что все хорошо», — рассказал ученый.

Как сообщает N+1, пока идет только подготовка к эксперименту: будущая мать находится на стадии гормональной индукции для получения яйцеклеток. После этого планируется провести редактирование генома in vitro, а также ЭКО с последующим чтением генома эмбриона. Анализ ДНК должен дать представление о точности метода: исправление мутантных генов методом CRISPR, которое планирует Ребриков, может сопровождаться появлением других случайных мутаций, и их детекция в геноме эмбриона может стать препятствием для успешного эксперимента.

По оценкам ученого, результаты предварительного эксперимента должны стать понятны через несколько недель: «Если индукция пройдет хорошо и будут клетки где-то через неделю, то дальше… еще через неделю будут эмбрионы, еще через недели полторы — будет результат проверки на полногеномное секвенирование. И после этого я подам [заявку в Минздрав]».

Первые генетичеки-модифицированные дети с мутациями в гене CCR5 появились в Китае. Эксперимент, который проводил биолог Цзянькуй Хэ, вызвал большую волну критики, в том числе со стороны многих первооткрывателей системы редактирования генома CRISPR.

Китайские власти запретили Хэ продолжать эксперименты, назвали их «незаконными и неприемлемыми» и начали расследование деятельности ученого и его команды.