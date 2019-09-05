Мэрия Сочи нашла квартиру мужчине с онкологическим заболеванием и его жене. После того, как сама выселила их из пансионата

Администрация Сочи временно предоставила социальное жилье супругам Андрею и Наталье Мартыновым, которых 3 сентября по требованию мэрии выселили из пансионата «Нептун».

По поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова им дали муниципальную квартиру, сообщается на сайте мэрии. Супруги не относятся к льготникам, но «власти города ищут законный путь решения данного трудного вопроса», сказали в администрации.

Андрей Мартынов сообщил «Кавказскому узлу», что семье выставили условие — они получат жилье на постоянной основе, если устроятся на работу на муниципальное предприятие. Ранее мэр города уже предлагал семье такой вариант, но тогда Мартынову не удалось найти работу.

Говоря о новом жилье, Мартынов отметил, что квартире нужен ремонт, но «там намного лучше, чем в пансионате: есть свет, вода, канализация». Он пояснил, что в пансионате воду носили с улицы, а электричества не было.

Супруги Андрей и Наталья Мартыновы в 2011 году лишились своего жилья — их дом снесли ради олимпийской стройки. Взамен им предоставили место в пансионате «Нептун». Затем мэрия через суд добилась того, чтобы семью выселили оттуда без предоставления нового жилья. В сентябре 2019-го судебные приставы исполнили решение суда.

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