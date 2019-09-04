Приставы выселили из пансионата в Сочи мужчину с онкологическим заболеванием и его жену. Их старый дом снесли ради олимпийской стройки

Андрей Мартынов, октябрь 2013 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Судебные приставы в Сочи выселили супругов Андрея и Наталью Мартыновых из пансионата «Нептун», где им выделили жилье взамен дома, снесенного в 2011 году под строительство объекта Олимпиады. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на супругов.

Вечером 3 сентября приставы вынесли Андрея Мартынова из пансионата на матрасе — сам мужчина не мог идти из-за слабости после химиотерапии. По словам Мартынова, семье не позволили взять вещи. К полуночи пара оставалась возле пансионата. Нашли ли они временное жилье, неизвестно.

В августе 2016 года суд Адлера удовлетворил иск мэрии Сочи о выселении Мартыновых без предоставления другого жилья, сообщал «Кавказ Пост». Супруги говорили, что не могут переехать в другое место, поскольку у них нет денег на аренду жилья. В июле 2019-го приставы уже пытались выселить семью, но отложили этот процесс.

В пансионате «Нептун» жили люди, лишившиеся жилья из-за наводнений, а также переселенцы, лишившиеся домов из-за строительства олимпийских объектов. К сентябрю в пансионате остались только супруги Мартыновы.

Андрей Мартынов ранее говорил, что в 2011 году глава Сочи Анатолий Пахомов поручил выделить его семье землю. Им пообещали участок в районе океанариума, но в 2013 году выделение земли остановили.

Александр Бакланов