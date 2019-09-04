Умер фотограф Петер Линдберг. Он работал с топ-моделями и публиковал снимки в Vogue и Harperʼs Bazaar

Немецкий фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет.

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Линдберг был одним из наиболее успешных и влиятельных фэшн-фотографов в мире. Он регулярно снимал таких топ-моделей как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наталья Водянова. Фотографии Линдберга публиковали ведущие лайфстайл-журналы — Harperʼs Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone.