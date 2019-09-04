Правительство Украины согласовало увольнение Кличко с поста главы администрации Киева. Он заявил, что вновь будет баллотироваться

Правительство Украины направит президенту представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил УНИАН, что решение уволить Кличко приняли единогласно «в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента».

Окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский. В июле его офис обратился к правительству с просьбой внести представление об увольнении Кличко.

Виталий Кличко назвал решение неконституционным и заявил, что его могут уволить только киевляне. Кличко пообещал вновь баллотироваться в мэры Киева на следующих выборах.

Кличко говорил, что Владимир Зеленский хочет разделить должности мэра Киева и главы Киевской городской госадминистрации. Партия Зеленского «Слуга народа» подготовила соответствующий законопроект. Кличко решил обратиться в Конституционный суд по поводу совмещения двух должностей.

Виталий Кличко стал мэром Киева, победив в мае 2014 года на выборах с результатом 56,7% голосов. В июне 2014-го президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Кличко главой Киевской городской администрации.