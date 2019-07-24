Зеленский попросил правительство уволить Кличко с поста главы исполнительной власти Киева (он совмещает его с должностью мэра)

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство Украины подготовить представление об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

«Украинская правда» называет решение формальностью, поскольку закон требует освобождения от должностей всех глав местных администраций после избрания нового президента.

В Киеве должность главы городской государственной администрации (КГГА), которая осуществляет исполнительную власть и подчиняется правительству и президенту, как правило, занимает избранный глава местного самоуправления (городской голова, или мэр). Как пишет «РБК-Украина», исключения из этого порядка были дважды — при президентах Леониде Кравчуке и Викторе Януковиче.

По словам Виталия Кличко, Владимир Зеленский сообщил ему о планах разделить полномочия мэра и главы КГГА и назначить на последнюю должность, предполагающую больше полномочий, «своего человека». Мэр Киева назвал это «возвращением методов Януковича и лишение Киева самоуправления».

«Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств. Такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе», — заявил Кличко.

Боксер и политик Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева в 2014 году, после смены власти в стране. После этого новый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.