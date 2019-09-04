Google заплатит 170 миллионов долларов за незаконный сбор личной информации о детях на ютьюбе

Корпорация Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube заплатят 170 миллионов долларов штрафа за нарушение о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).

FTC и прокуратура Нью-Йорка начали расследование против Google и YouTube в 2018 году. Ведомства пришли к выводу, что YouTube с помощью cookie собирал личную информацию о зрителях своих детских каналов, которым не исполнилось 13 лет, и не спрашивал при этом разрешения их родителей. Полученные данные видеохостинг использовал для показа таргетированной рекламы.

Из 170 миллионов долларов, которые обязаны заплатить Google и YouTube, 34 миллиона получит прокуратура Нью-Йорка, 136 миллионов — FTC. Комиссия отмечает, что это крупнейший штраф, который она взыскала по закону о защите конфиденциальности детей в интернете с момента его принятия в 1998 году.

В 2015 году YouTube создала отдельное приложение для своего детского контента YouTube Kids. В нем не собираются персональные данные пользователей.

В июне 2019-го источники The Wall Street Journal сообщили, что видеохостинг собирается перенести в YouTube Kids весь детский контент на фоне расследования FTC и прокуратуры Нью-Йорка.