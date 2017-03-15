Серия «Маши и Медведя» набрала более двух миллиардов просмотров на YouTube. Ранее такое удавалось лишь четырем видео

Семнадцатая серия «Маши и Медведя» — «Маша плюс Каша» — стала пятым видео в истории YouTube, набравшим более двух миллиардов просмотров.

В канале Get Movies на YouTube «Маша плюс Каша» была опубликована 31 января 2012 года. По состоянию на 16:00 мск 15 марта ролик собрал 2 миллиарда 609 тысяч 325 просмотров.

Маша и Медведь (Masha and The Bear) — Маша плюс каша (17 Серия) Get Movies

У «Gangnam Style» Сая, занимающего первое место в списке самых просматриваемых видео в истории YouTube, около 2 миллиардов 788 миллионов просмотров с июля 2012 года.

«Маша плюс Каша» — единственное видео, не являющееся музыкальным клипом, которое входит в 10 самых просматриваемых роликов на YouTube.